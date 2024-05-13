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سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يواصل التراجع مع منتصف التعاملات

01:10 م الإثنين 13 مايو 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال تعاملات المساء، وانخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية التعاملات، وواصل تراجعه في منتصف التعاملات، لتصبح قيمة الانخفاض 20 جنيها حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2073 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2666 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيهات للجرام .

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2341 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 0.83%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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