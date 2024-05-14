عمومية " بلتون" توافق على استحواذ 100% من أسهم "سوديك للتوريق"

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة بلتون القابضة عن استحواذها على كامل أسهم رأسمال شركة سوديك للتوريق - إحدى الشركات التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك -، وفق بيان مرسل من بلتون للبورصة اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلتون القابضة بنهاية أبريل الماضي، وأرسلت الشركة نسخة للبورصة المصرية اليوم.

ووفقا للبيان، يبلغ عدد أسهم شركة سوديك للتوريق نحو 5000 سهم بقيمة اسمية 1000 جنيه للسهم الواحد، بإجمالي قيمة استحواذ تمثل إجمالي قيمة حقوق ملكية شركة سوديك للتوريق في تاريخ نقل ملكية الأسهم بالإضافة إلى مبلغ مليون جنيه.

وشركة سوديك، فهي عاملة في التطوير العقاري، وتمتلك شركة الدار العقارية الإماراتية ومجموعة القابضة ADQ أكثر من 85% من الشركة.

أما شركة بلتون القابضة فهي تعمل في تقديم الخدمات المالية وخدمات التمويل غير المصرفي، وهي مقيدة في البورصة المصرية.