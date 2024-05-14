إعلان

BBC

عمومية " بلتون" توافق على استحواذ 100% من أسهم "سوديك للتوريق"

02:05 م الثلاثاء 14 مايو 2024

شركة بلتون المالية القابضة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة بلتون القابضة عن استحواذها على كامل أسهم رأسمال شركة سوديك للتوريق - إحدى الشركات التابعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك -، وفق بيان مرسل من بلتون للبورصة اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة بلتون القابضة بنهاية أبريل الماضي، وأرسلت الشركة نسخة للبورصة المصرية اليوم.

ووفقا للبيان، يبلغ عدد أسهم شركة سوديك للتوريق نحو 5000 سهم بقيمة اسمية 1000 جنيه للسهم الواحد، بإجمالي قيمة استحواذ تمثل إجمالي قيمة حقوق ملكية شركة سوديك للتوريق في تاريخ نقل ملكية الأسهم بالإضافة إلى مبلغ مليون جنيه.

وشركة سوديك، فهي عاملة في التطوير العقاري، وتمتلك شركة الدار العقارية الإماراتية ومجموعة القابضة ADQ أكثر من 85% من الشركة.

أما شركة بلتون القابضة فهي تعمل في تقديم الخدمات المالية وخدمات التمويل غير المصرفي، وهي مقيدة في البورصة المصرية.

شركة بلتون القابضة أسهم سوديك للتوريق شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* قرار مفاجئ.. أول تعليق رسمي من "تكوين" على مناظرة عبد الله رشدي
* سعر الدولار يهبط لأقل من 47 جنيها للبيع في الأهلي ومصر والقاهرة لأول مرة منذ التعويم
* يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين" بسبب مناظرة عبد الله رشدي
* "دمك سايح وبتقاومي".. كيف أفشلت "فتاة التجمع" محاولات سائق أوبر في الصحراء؟