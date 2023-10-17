خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الذهب والدواجن وانخفاض الجبن والبطاطس

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الدواجن والدقيق والسكر والعدس في الأسواق اليوم الثلاثاء، بينما انخفضت أسعار الجبن مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 15 جنيها بالأسواق حتى منتصف التعاملات.

وانخفضت أسعار البطاطس والبصل والسمك البوري في سوق العبور اليوم، بينما ارتفعت أسعار الفاصوليا والخيار والسمك المكرونة والبلطي.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

زيادة كبيرة بمتوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء (موقع

ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة وانخفاض البوري اليوم في سوق العبور

انخفاض أسعار البطاطس والبصل وزيادة الفاصوليا والخيار بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الدقيق والسكر والعدس وانخفاض الجبن بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات



