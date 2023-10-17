ارتفاع أسعار الدقيق والسكر والعدس وانخفاض الجبن بالأسواق اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ والدقيق وزيت عباد الشمس والسكر والعدس واللحوم الطازجة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

بينما انخفضت أسعار الدواجن والجبن الأبيض والرومي خلال تعاملات اليوم في الأسواق، وفقا لبيانات الموقع.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 30.41 بزيادة 1.05 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 40.52 جنيه بارتفاع 96 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.53 جنيه بارتفاع 1.32 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 64.44 جنيه بارتفاع 2.87 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 32.65 جنيه، بارتفاع 1.64 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.57 جنيه، بانخفاض 42 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 50.14 جنيه، بارتفاع 2.5 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 79.05جنيه، بارتفاع 23 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.33 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.56 جنيه، بارتفاع 4.77 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.76 جنيه، بانخفاض 9.95 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.87 جنيه، بارتفاع 5 قروش.

كيلو الفول السائب: 40.57 جنيه، بانخفاض 88 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 108.73 جنيه، بانخفاض 1.17 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 200.33 جنيه، بانخفاض 4.08 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.5 جنيه، بارتفاع 75 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.33 جنيه، بانخفاض 84 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 32.06 جنيه، بارتفاع قرشين.