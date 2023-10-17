أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويعاني سوق مواد البناء من حالة ركود في البيع والشراء، وهو ما يؤدي بالمصنعين والتجار إلى تثبيت الأسعار بسوق التجزئة أو تحريكها في أضيق نطاق.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34665 جنيها، بزيادة 106 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 35910 جنيهات، بتراجع 104 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2021 جنيها، بزيادة 70 جنيها.