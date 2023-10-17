100 % ارتفاعا بقيمة استثمارات الصين بمصر في النصف الأول من 2022-2023

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 418.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023 مقابل 209.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 / 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 100%.

وبحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، ارتفعت قيمة صادرات مصر للصين مسجلة 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 25.1%.

وبلغت قيمة واردات مصر من الصين 14.40 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 14.42 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 15.9 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2022 كالتالي:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.4 مليار دولار.

2. قطن بقيمة 117.3 مليون دولار.

3. فواكه بقيمة 77.7 مليون دولار.

4. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 65.8 مليون دولار.

5. ألياف نسيجية بقيمة 33.7 مليون دولار.

وعن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال عام 2022 كالتالي:

1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار.

2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 2.1 مليار دولار.

3. شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 1.1 مليار دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة مليار دولار.

5. ألياف تركيبية أو اصطناعية 502.1 مليون دولار.