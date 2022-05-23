مشتريات عربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.5% إلى مستوى 10514 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.1%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا 0.12%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 18.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 15.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 2.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.83% إلى مستوى 10462 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأحد، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين العرب.