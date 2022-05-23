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شعبة الخضروات توضح أسباب انخفاض أسعار الخضروات بالأسواق

02:01 م الإثنين 23 مايو 2022
شعبة الخضروات توضح أسباب انخفاض أسعار الخضروات بالأسواق

خضروات داخل أحد أسواق أسيوط

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كتبت-دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضروات تشهد انخفاضًا ملحوظًا بالأسواق خلال الأيام الماضية، بعد موجة ارتفاعات كبيرة في عدة أصناف.

وأضاف النجيب أن الأسعار انخفضت مع بداية اعتدال الطقس، ودخول فصل الصيف وبداية إنتاج العروة الصيفية، مما أدى لزيادة إنتاج المحصول ووفرة المعروض، فضلا عن إنتاج المشروعات القومية.

وكانت أسعار كافة الخضروات والفاكهة خلال الفترة الماضية، ارتفعت بسبب تأخر فصل الصيف مما أثر على إنتاج العروة الصيفية، وهو ما أدى لتراجع المعروض بالأسواق لجميع الأصناف تزامنا مع زيادة الطلب في رمضان وقبل العيد وبالتالي زيادة السعر، بحسب النجيب.

ويتراوح متوسط سعر كيلو الطماطم في سوق التجزئة بين 8 و10 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و3.5 جنيه، وانخفض كيلو البامية إلى 25 جنيها، وكيلو ورق العنب إلى 15 جنيها، بحسب النجيب.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 32% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بما كانت عليه في شهر مارس الماضي، وهو ما ساهم في تسجيل معدل التضخم الشهري زيادة بنحو 3.7% لإجمالي الجمهورية في أبريل.

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