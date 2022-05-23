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الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات يتفقد أعمال تطوير الشبكة في القاهرة الجديدة

01:20 م الإثنين 23 مايو 2022
الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات يتفقد أعمال تطوير الشبكة في القاهرة الجديدة

أثناء تفقد العضو المنتدب للمصرية للاتصالات لللشبكة

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كتب- علاء حجاج:

تفقد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، مناطق العمل بالقاهرة الجديدة وأعمال تطوير شبكة المصرية للاتصالات التي تخدم أكثر من 250 ألف عميل بالمنطقة.

وبحسب بيان الشركة اليوم الاثنين، جاء ذلك للاطمئنان على تقدم سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها لخدمة العملاء بالتوسعات العمرانية الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة.

واستقبل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المهندس الحسيني عادل نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق.

شملت الزيارة تفقد العمل بسنترال التجمع الخامس، ومنطقة الألف مصنع، وتفقد الشبكة بالمنطقة السكنية أبو الهول والأندلس، ودار مصر القرنفل، بحسب البيان.

وتأتي الزيارة في إطار حرص المصرية للاتصالات على تحقيق أعلى مستوى من رضا عملائها من خلال تحسين مستوى خدمات الاتصالات المقدمة وتوفير كافة الخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجاتهم المتطورة.

وقال البيان، إن منطقة القاهرة الجديدة ستشهد إضافة أكثر من 80 ألف خط للشبكة الحالية خلال عام 2022 مع توقعات بإضافة ما يزيد عن 50 ألف عميل جديد لخدمات الهاتف الثابت بالمنطقة.

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