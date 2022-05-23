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تراجع أسعار الدواجن وارتفاع اللحوم خلال تعاملات اليوم الاثنين بالأسواق

11:36 ص الإثنين 23 مايو 2022
تراجع أسعار الدواجن وارتفاع اللحوم خلال تعاملات اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار الدواجن واللحوم

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار اللحوم، بينما تراجعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الاثنين، فيما تباينت أسعار البيض، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 39.59 جنيه، بتراجع 1.93 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 48.19 جنيه، بتراجع 5.81 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 46.98 جنيه، بتراجع 1.02 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 56.2 جنيه، بتراجع 51 قرشًا.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 58.71 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 66.16 جنيه، بتراجع 70 قرشًا.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 161.6 جنيه، بزيادة 4.52 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 164.88 جنيه، بزيادة 9.6 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 150 جنيهًا، بزيادة 69 قرشًا.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 166.34جنيه، بزيادة 3.41 جنيه.

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