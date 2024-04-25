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رئيس شعبة الأسماك بالإسماعيلية: 30% تراجعا في الأسعار بالأسواق

05:09 م الخميس 25 أبريل 2024

أرشيفية

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كتبت- شيرين صلاح:

أعلن أحمد الشعيري رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية عن انخفاض أسعار بالأسواق بـ 30%، وفق بيان من الغرفة اليوم الخميس.

وشهدت محافظة الإسماعيلية انخفاضا في أسعار الأسماك خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد حملة مقاطعة شراء السمك في عدد من المحافظات التي تمت بعد زيادة أسعار الأسماك.

وحسب البيان، أجرى رئيس الشعبة جولة داخل سوق السمك الحضاري، وإلتقى بالباعة والمواطنين.

وأكد الشعيري علي انتعاش الأسواق وحركة البيع والشراء وانتشار أنواع مختلفة من الأسماك الطازجة بالاسواق خلال عطلة هذا الأسبوع.

ويتراوح سعر كيلو السمك البوري بين 100 جنيه 130 جنيها، وسعر كيلو البلطي بين 50 و60 جنيها، والجمبري الجامبو بين 250 و350 جنيها.

الأسماك الإسماعيلية أحمد الشعيري مقاطعة الأسماك خليها تعفن
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