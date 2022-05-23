معيط: الاقتصاد المصري لن يتعرض للركود.. وقرض صندوق النقد لمدة 3 سنوات

كتبت- ياسمين سليم:

استبعد محمد معيط، وزير المالية، أن يتعرض الاقتصاد المصري للركود هذا العام.

وقال معيط في حوار مع فايننشال تايمز: "مسألة الوقوع في الركود أنا استبعد ذلك، مصر كانت واحدة من الدول القلائل التي نمت إيجابيًا خلال السنتين الماضيتين وقت جائحة كورونا".

وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد المصري 4.5% في العام المالي المقبل، بعد أن كانت تتوقع أن ينمو 5.5% من قبل.

وسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022، مقابل 1.35% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب بيانات حكومية سابقة.

وخلال العام المالي 2020-2021 (عام جائحة كورونا) حققت مصر نموًا بنسبة 3.3%، وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد في العام المالي الجاري بنسبة 5.7%.

وقال معيط إن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد الذي طلبته مصر سيكون لمدة 3 سنوات، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد.

ولم يفصح معيط عن القيمة المتوقعة للقرض الجديد من الصندوق لمصر، لكن طارق عامر محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات الأسبوع الماضي، إن قيمة التمويل المحتمل الحصول عليه من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة من المرجح ألا تكون كبيرة.

وبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر منذ عام 2016 وحتى الآن من تمويلات من صندوق النقد الدولي نحو 20 مليار دولار.