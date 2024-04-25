سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود الارتفاع خلال تعاملات المساء

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس خلال تعاملات المساء، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قد تراجع 25 جنيها للجرام مع بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2067 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2657 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3100 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2329 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع بنسبة 0.57%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب