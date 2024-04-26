البترول: افتتاح مشروع رفع كفاءة مدارس الحنفيش والعلمين بمطروح

كتب- أحمد والي:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية افتتاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مدارس الحنفيش للتعليم الأساسي، والعلمين الابتدائية، والعلمين الإعدادية الثانوية بمدينة العلمين، بمحافظة مطروح؛ بتعاون بين شركتي الحمرا أويل، و IPR، والمحافظة، وجمعية الأورمان.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، جاء ذلك فى إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية الموحدة لوزارة البترول والثروة المعدنية التي تتضافر فيها الجهود بين الشركات الوطنية، والشركات العالمية العاملة تحت مظلة قطاع البترول لخدمة وتنمية المجتمع المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووفقا للبيان، تضمنت أعمال التطوير، الذي تم إعداد دراسة لها بالتعاون بين شركة "الحمرا أويل" و"جمعية الأورمان"، رفع كفاءة الفصول الدراسية، وإحلال وتجديد دورات المياه والأعمال الخرسانية والدهانات الداخلية والخارجية.

كما تم تزويد المدارس بعدد 35 سبورة ذكية تفاعلية، وجهاز هولوجرام وذلك لتحسين العملية التعليمية، كما تم إقامة ملاعب كرة قدم من النجيل الصناعي وإعداد مضمار رياضي بمدرستي الحنفيش والعلمين للتعليم الأساسي.

ومبادرات المسؤولية المجتمعية تعد جزءاً أصيلاً من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تضع نصب أعينها دائماً البعد المجتمعي جنباً إلى جنب مع البعد الاقتصادي في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حضر الإفتتاح المهندس حسن السنيني، السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، والمهندس مدحت شعبان، مساعد رئيس هيئة البترول للمسئولية المجتمعية، والمهندس محمد شحاتة، رئيس شركة الحمرا أويل، والمهندس محمد كمال، نيابة عن شركة IPR، وأحمد الجندي، رئيس جمعية الأورمان، واللواء ممدوح شعبان، مدير الجمعية، وعمرو شحاتة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، وممثلي الوزارة والشركات المساهمة في المشروع.