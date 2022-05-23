وزير قطاع الأعمال: الإعلان عن تصفية شركة جديدة قريبًا

كتبت - شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة ستكتفي بتصفية شركة رابعة قادمة، وليس لديها شركات محتملة للتصفية بعد ذلك.

وأوضح الوزير في كلمة له بمؤتمر لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، اليوم الاثنين، أن الوزراة اتخذت قراراً بتصفية 3 شركات، والشركة الرابعة من المحتمل أن يعلن عن تصفيتها قريباً.

وأضاف "لا يعتقد أن يتم تصفية شركة خامسة".

وقررت الوزارة من قبل تصفية شركات القومية للأسمنت ومصر للملاحة وكذلك شركة الحديد والصلب المصرية.

وأشار الوزير خلال كلمته إلى أن الوزارة منفتحة للشراكة مع القطاع الخاص بكل الأشكال سواء الشراكة في الاستثمار أو الإدارة أو التسويق.