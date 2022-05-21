تراجع طفيف بسعر الذهب اليوم السبت في مصر ببداية التعاملات

كتبت-دينا خالد:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بقيمة 3 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بتعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 675 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 867 جنيهًا الجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1012 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1157 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8096 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب عالميًا

واختتم سعر الذهب العالمي تعاملات أمس مرتفعًا بنسبة 0.25% إلى 1846.5 دولار للأوقية الواحدة.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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