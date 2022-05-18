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عودة للصعود.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع منتصف التعاملات

12:44 م الأربعاء 18 مايو 2022
عودة للصعود.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع منتصف التعاملات

أسعار الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

عاد سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر للارتفاع مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مع ارتفاع المعدن عالميا، وذلك بعد تراجعه في الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 710 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 913 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1065 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1217 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 8520 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء إلى نحو 1819 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.24%، في الساعة 12:23 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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