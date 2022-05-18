تراجع أسعار الدواجن والبيض خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع أسعار البيض بينما ارتفعت أسعار اللحوم، وتباينت أسعار الدواجن، خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأمس.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 39.72 جنيه، بتراجع 3.33 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 47.15 جنيه، بتراجع 3.95 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 48.16 جنيه، بزيادة 4.59 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 56.12 جنيه، بتراجع 56 قرشا.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 57.58 جنيه، بتراجع 1.84 جنيه.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 64.51 جنيه، بتراجع 45 قرشا.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 148.64 جنيه، بزيادة 9.06 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 145 جنيهًا، بزيادة 1.82 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 153.89 جنيه، بزيادة 9.18 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 164.07 جنيه، بزيادة 8.19 جنيه.