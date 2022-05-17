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مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:53 م الثلاثاء 17 مايو 2022
مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.22% إلى مستوى 10438 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.48%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا 0.38%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 26.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 16.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 10.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.69% إلى مستوى 10461 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الاثنين، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

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