تراجع أسعار الدواجن واللحوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن واللحوم، بينما تباينت أسعار البيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأمس.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 43.05 جنيه، بتراجع 88 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 51.1 جنيه، بتراجع 68 قرش.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 43.57 جنيه، بتراجع 3.74 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 56.71 جنيه، بزيادة 33 قرشا.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 59.51 جنيه، بزيادة 61 قرشا.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 65.21 جنيه، بتراجع 12 قرشا.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 139.58 جنيه بتراجع 17.48 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 143.18 جنيه، بتراجع 15.02 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 144.71 جنيه، بتراجع 1.71 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 155.88 جنيه، بتراجع 4.27 جنيه.