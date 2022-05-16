تطبيق My NTRA ضمن أفضل 5 مشروعات عالميًا في مجال الحكومة الرقمية

كتب-علاء حجاج:

اختير التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA كأحد أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في مجال الحكومة الرقمية، وذلك بعد أن حصد أعلى نسبة تصويت بمنتدى القمة العالمية لمُجتمع المعلومات WSIS التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بين 966 مشروع مقدم، والمنعقد في الفترة من 15 مارس 2022 إلى 3 يونيو 2022 بمشاركة أكثر من 2500 متخصص وخبير من 193 دولة.

وقال الجهاز في بيان اليوم الاثنين تعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع المعلومات والاتصالات، حيث توفر منصة للتعاون وتبادل المعلومات بين مُختلف الهيئات والمؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها القوة المحركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

واستند فوز تطبيق MY NTRA بمنتدى القمة العالمية لمُجتمع المعلومات WSIS التابع للاتحاد الدولي للاتصالات إلى عدة معايير، ومن أهمها تماشيه مع المعايير القياسية للحكومات الالكترونية حول العالم ودعمه لعملية التحول الرقمي وتيسير الحصول على الخدمات الكترونيًا بديلًا عن الطرق التقليدية، ذلك بالإضافة إلى الترويج للابتكار والإبداع، وتنوع خدماته ما بين خدمات للأفراد وخدمات للشركات، بالإضافة إلى توفير الخدمات لفئاتٍ مُجتمعية عدة كالشباب، وكبار السن، وذوي الهمم، ومستخدمي خدمات الاتصالات بالمناطق الحضرية والريفية على حدٍ سواء مما يسهم في نشر الخدمات الرقمية للاتصالات بكافة أنحاء الدولة.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق تطبيقه التفاعلي My NTRA في نهاية العام الماضي، والذي يعد من التطبيقات الرائدة عالميًا من حيث عدد الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي وتكاملها، وقد وصل عدد مرات تحميل التطبيق حتى الآن إلى 2.3 مليون مرة. ويأتي إطلاق التطبيق تماشيًا مع سياسة الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي، حيث يُعد من التطبيقات الرائدة عالميًا من حيث عدد الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي وتكاملها، وقد تم إطلاقه نتاجًا لما رصده الجهاز من آراء وشكاوى واحتياجات المستخدمين في السوق المصري، وليصبح بمثابة أداة فعالة تضمن الحفاظ على حقوق المستخدمين وتمدهم بكافة المعلومات الخاصة بالخدمات وتقديم ما يلزم من معلومات لتعزيز قرار اختيار مشغل الخدمة الأفضل لهم.