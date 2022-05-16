لتحديث بيانات بطاقة التموين.. كيف تسجل خط المحمول باسمك في شركات الاتصالات؟

طالبت وزارة التموين حاملي البطاقات التموينية بسرعة تحديث بياناتهم بإضافة رقم محمول مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية تجنبًا لوقف البطاقة.

ويقدم مصراوي، لحامل خط المحمول - غير مسجل باسمه - طريقة لتسجيل شريحة الموبايل باسمه بشكل رسمي حتى يتمكن من تسجيله في بطاقة التموين الخاصة به.

كيف تعرف أنك مالك الخط أم لا؟

1- يمكنك التأكد إذا كان خط المحمول مسجل باسمك أم لا من خلال 3 طرق:

التوجه لفرع شركة المحمول التابع لها ومراجعة بيانات خطك.

الاتصال بخدمة عملاء شركة المحمول التابع لها ومراجعة البيانات.

تطبيق MY NTRA: وهو تطبيق تفاعلي تابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبعد تسجيل حسابك عليه، قم بالدخول الى "خانة" خدمات أفراد واختار "أرقامي" لتطلع على خطوط المحمول المسجلة باسمك.

2 - إذا وجدت أن الخط الذي تستخدمه غير مسجل باسمك، سيكون أمامك خياران:

-شراء خط جديد يتم تسجيله باسمك من أي فرع لشركات المحمول لتعتمد عليه في تحديث بيانات البطاقة التموينية

-أن تسجل بياناتك على الخط الذي تستخدمه ليكون باسمك رسميا.

كيف تحول الخط لاسمك؟

1-توجه لفرع شركة المحمول التابع لها حاملا بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

2-تقدم بطلب لتسجيل الخط الذي تستخدمه باسمك.

3- جاوب على الأسئلة التي ستوجه لك من جانب مسئولي الفرع لإثبات ملكيتك للخط.

سيسأل موظف الفرع عن "قيمة آخر 3 عمليات شحن - آخر أرقام استقبلت منها مكالمات وأرسلت لها مكالمات - النظام الذي عليه خطك" وغيرها من دلائل استخدامك للخط.

4 - ستوقع عقدا مع الشركة بموجب بطاقة الرقم القومي ويصبح الرقم باسمك.

طريقة تسجيل خطوط الشركات باسم المستخدم:

يحمل كثير من المواطنين خط المحمول الخاص بالعمل والذي سلمته لهم المؤسسة التي يعملون بها في كافة المعاملات الرسمية، وهو ما رفضته وزارة التموين وطلبت من المواطنين أن يكون الخط مسجل باسم المستفيد، لأن خطوط الشركات تكون مسجلة باسم الشركة فقط.

ولتحويل الخط باسم العميل، هناك طريقتين إما أن يشتري خط جديد أو ينقل ملكية الخط من الشركة إلى اسمه من خلال:

-اطلب من شركتك خطاب تفويض لنقل ملكية الخط باسمك.

-توجه لفرع شركة المحمول التابع لها وقم بتقديم الخطاب وبطاقة الرقم القومي الخاصة بك.

-سيتم نقل ملكية الخط باسمك ولكن عليك اختيار نظام من أنظمة الأفراد لخط المحمول.