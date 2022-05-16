تراجع حاد بسعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات

كتبت-شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 40 جنيهًا، مقارنة بتعاملات أمس، مع تراجع سعر الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 720 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 926 جنيها للجرام.

وهوى سعر الذهب عيار 21 إلى 1080 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1234 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع إلى نحو 1809 دولارات للأوقية، بتراجع قدره 0.13%، في الساعة 9:20 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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