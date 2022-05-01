ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن.. والكيلو يتخطى 45 جنيهًا

كتبت-دينا خالد:

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، وسجل سعر الكيلو في بعض المناطق نحو 50 جنيها.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الدواجن البيضاء سجل اليوم نحو 40 جنيهًا بالمزرعة، بزيادة نحو 3 جنيهات، مقارنة بالأسبوع الماضي، ليكون أقصى سعر لها في الأسواق بين 45 و46 جنيهًا، باختلاف المناطق سواء شعبية أو راقية.

وأوضح السيد، أن بعض المناطق يباع فيها سعر كيلو الدواجن بـ 50 جنيها بالأسواق، وهو سعر مبالغ فيه، ولا بد من وجود بورصة عادلة لأسعار للدواجن ورقابة على الأسواق والتجار.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب قبل أيام العيد، فضلا عن ارتفاع تكلفة العلف والنقل.

ووفقا لقول السيد، فإن سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة سجلت 50 جنيهًا، لتباع في الأسواق للمستهلك بين 54 و55 جنيهًا.

وذكر رئيس الشعبة، أن سعر الكتكوت يتراوح في المزرعة بين 7 و9 جنيهات.

ويتراوح سعر العلف بين 11100 و11300 جنيه، بحسب ما ذكره رئيس الشعبة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن.