سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع من أعلى مستوى له

كتبت-شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 15 جنيها، مقارنة بتعاملات أمس، بعد وصوله لأعلى مستوى له أمس.

وكان سعر الجرام قفز 28 جنيها خلال تعاملات أمس السبت.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 753 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 969 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1130 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1291 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 9040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة الجمعة الماضية، أخر جلسات الأسبوع، نحو 1896 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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