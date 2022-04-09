تأهيل 10 شركات وتحالفات لمناقصة إدارة وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية

كتبت-شيماء حفظي:

انعقدت بمقر وزارة قطاع الأعمال العام، أعمال اللجنة المشكلة من مؤسسي شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية، لدراسة وفحص خطابات الشركات والتحالفات التي أبدت اهتمامًا بالشراكة في إدارة وتشغيل الشركة (تحت التأسيس).

واستعرضت اللجنة نتائج مراجعة ملفات الجهات المتقدمة عددها 14 شركة وتحالف بناء على الدعوة التي طرحتها وزارة قطاع الأعمال العام في مارس الماضي لإبداء الاهتمام بإدارة وتشغيل شركة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية (تحت التأسيس)، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم السبت.

واستقرت اللجنة على تأهيل 10 ملفات لشركات وتحالفات بناء على الخبرة والملاءة المالية، وذلك تمهيدًا لطرح مناقصة بين هذه الشركات والتحالفات المؤهلة، حيث يجري حاليًا إخطار الجهات التي تم تأهيلها وإعداد إجراءات طرح المناقصة وكراسة الشروط.

ويأتي هذا في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتوفير البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية والتي تتكامل مع مشروع الوزارة لإنتاج أحجام مختلفة من المركبات الكهربائية (ملاكى / ميكروباص)، من خلال شركاتها التابعة (النصر / الهندسية للسيارات) بالتعاون مع شركات أوروبية وآسيوية.