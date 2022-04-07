المبيعات مرتفعة.. تعرف على سعر الذهب عيار 21 الخميس 7 أبريل

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات ارتفاعه، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، مع ارتفاع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية.

كان سعر جرام الذهب صعد 3 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم، ثم واصل زيادته لتصبح قيمة الارتفاع في قيمة الجرام الواحد 6 جنيهات.

وحسب ما قاله ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في وقت سابق لمصراوي، فإن مبيعات محلات الذهب شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة الإقبال على الشراء الذهب سواء مشغولات ذهبية أو سبائك لاتخاذ المستهلكين المعدن الأصفر كملاذًا آمنًا.

وينصح فرج المستهلكين بشراء الذهب خلال الفترة الحالية مع التراجع الحالي في السعر.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 656 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 843 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 984 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1125 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 7872 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1929 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.20%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 3:11 عصرًا بتوقيت القاهرة.

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