كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

ووفقا لقول ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في وقت سابق لمصراوي، فإن مبيعات محلات الذهب شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة الإقبال على الشراء الذهب سواء مشغولات ذهبية أو سبائك لاتخاذ المستهلكين المعدن الأصفر كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 650 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 836 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 975 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 عند 1114 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 7800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1919 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.19%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 9:01 صباحا بتوقيت القاهرة.