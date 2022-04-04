بعلاوة وزيادة.. ننشر مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والمقرر أن يتم معها صرف الزيادات الجديدة سواء الخاصة بالعلاوة الدورية أو الخاصة، بالإضافة إلى زيادة الحافز الشهري الإضافي لموظفي الحكومة طبقا لحزمة القرارات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي.

ووزعت الوزارة جهات الصرف على يومين، إلى جانب يومين إضافيين يمكن خلالهما الصرف لأي جهة لم تصرف مرتبات موظفيها خلال اليومين الأولين.

وذكر طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان سابق لوزارة المالية، أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الأربعاء 20 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الخميس 21 أبريل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 أبريل.

جهات صرف يوم 20 أبريل

الوزارات: الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

الهيئات المستقلة والجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

جهات صرف يوم 21 أبريل

الوزارات: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

الهيئات المستقلة والجهات: القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

يوما 26 و27 أبريل

جميع الوزارات والجهات التي لم تصرف مرتبات عامليها خلال اليومين السابقين.