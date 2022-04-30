المشاط تلتقي مستشار المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمُناخ

كتب- مصطفى عيد:

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد ديفيد ثورن، مستشار المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمُناخ "جون كيري"- لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد المصري، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة.

وقال بيان من الوزارة اليوم السبت إن المشاط تباحثت حول فرص التعاون المشتركة بين مصر والجانب الأمريكي للإعداد لبرنامج يزيد التعاون بين البلدين في مجال العمل المناخي، ويساهم في الجهود المبذولة في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP 27، وذلك في ضوء تكوين مجموعة عمل مشتركة خاصة بالمناخ مصرية-أمريكية.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.