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استقرار أسعار الدواجن واللحوم والبيض بالأسواق اليوم

11:00 ص السبت 30 أبريل 2022
استقرار أسعار الدواجن واللحوم والبيض بالأسواق اليوم

أسعار البيض

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الدواجن واللحوم والبيض خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأمس.

ويتغير سعر الدواجن والبيض واللحوم يوميًا طبقًا للعرض والطلب على السلعة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار الدواجن والبيض واللحوم بمختلف أصنافها في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 43.77 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 53.23 جنيه.

سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 54.31 جنيه.

أسعار البيض

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 54.78 جنيه.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 57.05 جنيه.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 64.14 جنيه.

أسعار اللحوم

سعر كيلو اللحم الضاني بعظم: 152.25 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو بعظم: 138 جنيها.

سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير: 147.29 جنيه.

سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير: 160.6 جنيه.

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