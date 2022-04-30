سعر الذهب اليوم في مصر يقفز 7 جنيهات ببداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

قفز سعر الذهب اليوم السبت ببداية التعاملات بقيمة 7 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بتعاملات أمس.

وأنهى سعر الذهب العالمي تعاملات أمس مرتفعًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 745 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 957 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1117 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1277 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 8936 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وأنهى سعر الذهب العالمي تعاملات جلسة أمس- آخر جلسات الأسبوع، مرتفعًا بنسبة 0.13% إلى 1896.9 دولار للأوقية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

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