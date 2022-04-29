سعر الذهب يقفز أكثر من 100 جنيه للجرام في 15 يومًا (فيديو)

قفز سعر الذهب في مصر خلال الأسبوعين الماضيين، وزاد سعر الجرام نحو 102 جنيه متأثرا بأسعار الخام عالميا، وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن أسعار الذهب ارتفعت اليوم الجمعة إلى 1110 جنيهات بحلول التعاملات المسائية، مقابل 1093 بتعاملات بداية اليوم.

وارتفع الذهب اليوم مقارنة بسعر جرام عند 1008 جنيه قبل أسبوعين.

وأوضح أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة "آي ماركتس" للاستشارات المالية في مصر، في بث مباشر على مصراوي، اليوم، أسباب ارتفاع أسعار الذهب، والتوقعات المستقبلية لسعر الجرام.