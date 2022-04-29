تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم مع بدء التعاملات

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع بداية التعاملات، وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2 جنيه مقارنة بأسعار أمس.

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع بداية التعاملات، وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2 جنيه مقارنة بأسعار أمس.

سعر الجنيه الذهب