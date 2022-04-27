تراجع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت والخشب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأمس.

وتختلف أسعار مواد البناء بحسب العرض والطلب بالأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19605 جنيهات، بتراجع 701 جنيه.

سعر حديد عز للطن: 20242 جنيهًا، بتراجع 493 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1546 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2825 جنيهًا، بتراجع 48 جنيهًا.

سعر الخشب الزان للطن: 11236 جنيهًا، بتراجع 2208 جنيهات.

سعر الخشب الأبيض للطن: 7821 جنيهًا، بتراجع 1186 جنيهًا.