تراجع الخشب.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الخشب، بينما تباينت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأمس.

وتختلف أسعار مواد البناء بحسب العرض والطلب بالأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19686 جنيهًا، بتراجع 250 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 20325 جنيهًا، بزيادة 32 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1564 جنيهًا، بزيادة 88 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2785 جنيهًا، بتراجع 156 جنيهًا.

سعر الخشب الزان للطن: 11766 جنيهًا، بتراجع 3963 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 8078 جنيهًا، بتراجع 1634 جنيهًا.