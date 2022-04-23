كتبت – دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بنحو 15 جنيها خلال تعاملات اليوم، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات الصباح، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

وكان سعر الجرام الذهب تراجع بقيمة أكثر من 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس تأثرًا بتراجع سعر المعدن عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 726 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 934 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 1090 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1245 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وقفز سعر الجنيه الذهب إلى 8720 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.03% بنهاية تعاملات أمس- آخر جلسات الأسبوع- إلى 1931.6 دولار للأوقية، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغد عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

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