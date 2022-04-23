تراجع الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات السبت

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار أغلب أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، وفي المقابل تراجعت أسعار الفاصوليا الخضراء بنحو 50 قرشا، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6 جنيهات و11 جنيها.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1 و2 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و4.5 جنيهات.

الفاصوليا بين 3 و6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الجزر بين 1.5 و3.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4.5 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الملوخية بين 7 جنيهات و8 جنيه.

الخيار الصوب بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 جنيهات و11 جنيها.

الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفراولة بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الخوخ البلدي العريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

البطيخ (4 – 6 كيلو) بين 16 و 24 جنيها.