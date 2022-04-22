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قفزة كبيرة.. لماذا ارتفع سعر الذهب أكثر من 70 جنيهًا في أسبوع؟

08:30 م الجمعة 22 أبريل 2022
قفزة كبيرة.. لماذا ارتفع سعر الذهب أكثر من 70 جنيهًا في أسبوع؟

أسعار الذهب

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قفز سعر الذهب في مصر، خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 70 جنيهًا للجرام، بسبب الزيادة في سعر الخام عالميا وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة نحو 1070 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية، بعدما وصل إلى 1085 جنيهًا صباح الجمعة، وهو أعلى من الجمعة الماضي التي سجل فيها الذهب 1008 جنيهات للجرام.

وفسر أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة "آي ماركتس" للاستشارات المالية في مصر، في بث مباشر على مصراوي، اليوم، أسباب ارتفاع أسعار الذهب، والتوقعات المستقبلية لسعر الجرام.

ويمكنكم مشاهدة الفيديو، لمعرفة نصائح معطي، بشأن شراء الذهب وأهم النقاط التي يجب أن يهتم بها المشتري قبل شراء الذهب للاستثمار أو الاستخدام، والفرق بين الاستثمار في الجنيه الذهب أو السبيكة.

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