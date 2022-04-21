عودة للهبوط.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، وهبط الجرام 5 جنيهات، مقارنة بتعاملات الصباح، مع هبوط المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر الجرام صعد 20 جنيهًا خلال تعاملات الصباح قبل أن يعاود الانخفاض مرة أخرى في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 733 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 943 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1100 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1257 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1946 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.58%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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