بعد بدء تطبيقها.. أهم المعلومات عن منظومة الإيصال الإلكتروني ومزاياها

كتب- مصطفى عيد:

بدأت مصلحة الضرائب المصرية تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني بشكل تجريبي منتصف الشهر الجاري وذلك بالتعاون مع 100 شركة تشارك في هذه المرحلة، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي لهذه المنظومة في أول يوليو 2022.

ويأتي ذلك بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال الشهور الماضية عن طريق عدة مراحل، حيث تأتي منظومة الإيصال الإلكتروني مكملة للفاتورة الإلكترونية، ولكنها تتعلق بالمعاملات بين الممولين من التجار والشركات والمستهلك، في حين تتعلق الفاتورة الإلكترونية بالمعاملات بين الممولين من الشركات والتجار وبعضهم

ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات المتعلقة بالمنظومة الجديدة، وذلك من أجل تعريف الممولين بها قبل التطبيق الفعلي لها في الشهور المقبلة.

ما هي منظومة الإيصال الإلكتروني؟

تعرف منظومة الإيصال الإلكتروني بأنها منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل عملية إصدار الإيصال اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة في التعامل مع البيانات وحفظ السجلات لدى الممول (المصدر) والمصلحة.

وتعتبر هذه المنظومة امتدادا طبيعيا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من كافة الأطراف (فاتورة / إيصال).

وترتكز هذه المنظومة على إنشاء نظام إلكتروني لمتابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين لحظيا، والتحقق من صحتها.

ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني بين مصلحة الضرائب وأجهزة نقاط البيع (POS) والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى الممول، بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك.

وتعد المنظومة آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيا.

وستكون منظومة الإيصال الإلكتروني متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائي، وستكون عملية الانضمام للمنظومة بسيطة وغير مكلفة.

وأكدت وزارة المالية من قبل أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه.

من يتولى تنفيذ المنظومة الجديدة؟

بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية، تتولى شركتا مايكروسوفت، وتكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إي. تاكس" تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب.

ما أهم مزايا منظومة الإيصال الإلكتروني؟

هناك عدة مزايا متوقعة من تطبيق المنظومة تتمثل في التالي:

- مزايا للاقتصاد والدولة:

الإسهام في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحد من التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

تحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، بما يسهم في تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

- مزايا للممولين:

تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية.

مزايا قصيرة الأجل للممولين ومنها: تعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتحديث وتطوير أسلوب إصدار الإيصالات لديها، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، ومساعدة الشركة في عمل تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد لعرضها على المعنيين وأصحاب القرار.

- مزايا للمستهلكين:

حماية وضمان حق المستهلكين في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، وتسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات، وتوافر إيصالات رقمية معتمدة لضمان الحقوق في أي نزاع، وحماية نصيب المواطن من إيرادات الدولة.

كيف يمكن المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة؟

ترسل الشركة ما يفيد استعدادها بالانضمام لمرحلة التشغيل التجريبي مع التزامها بالانتهاء من التكامل مع المنظومة في المواعيد المحددة لهذه المرحلة على الإيميلات التالية: (e.receipt@eta.gov.eg) أو (eReceipt.support@eta.gov.eg).

وفي حالة أن الشركة مسجلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم إضافة B2C tag للشركة، وحينها يتمكن المفوضون للشركة من استخدام وظائف منظومة الإيصال الإلكتروني.

أما في حالة أن الشركة غير مسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يتم إرسال البيانات التالية ضمن الإيميل المرسل: (اسم الشركة ورقم التسجيل الضريبي، وإيميل الشركة ورقم تليفون الشركة، واسم المفوض للشركة عربي وإنجليزي، والرقم القومي للمفوض، ورقم موبايل المفوض، وإيميل المفوض لإرسال الدعوة عليه للانضمام للمنظومة واستكمال إجراءات التسجيل.

ويتم وضع المستندات التالية في المرفقات: صورة من البطاقة الضريبية "حديثة"، وصورة من التفويض الخاص بالمفوض.