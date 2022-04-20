زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم الأربعاء في السوق المصري

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 3 جنيهات، مع ارتفاع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 705 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 907 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1058 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1209 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8464 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1952 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.15%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي : أسعار الذهب