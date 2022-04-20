تباين أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الأربعاء

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت، بينما تراجعت أسعار الخشب بالسوق المحلي اليوم الأربعاء، مقارنة بأمس.

ويختلف أسعار مواد البناء بحسب العرض والطلب بالأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19596 جنيهًا، بزيادة 170 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 20488 جنيهًا، بتراجع 152 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1480 جنيهًا، بزيادة 82 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2785 جنيهًا، بتراجع 150 جنيهًا.

سعر الخشب الزان للطن: 14750 جنيهًا، بتراجع 1237 جنيهًا.

سعر الخشب الأبيض للطن: 9567 جنيهًا، بتراجع 655 جنيهًا.