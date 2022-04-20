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البورصة تعلن إجازة عيد القيامة وشم النسيم

10:12 ص الأربعاء 20 أبريل 2022
البورصة تعلن إجازة عيد القيامة وشم النسيم

البورصة

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كتبت - شيماء حفظي:

أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، موعد العطلة الرسمية بمناسبة احتقالات عيد القيامة وشم النسيم وتحرير سيناء.

وقالت البورصة، في بيان عبر موقعها الرسمي، إنه تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 24 أبريل 2022 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأضاف البيان أنه تقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق 25 أبريل 2022 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء.

ومن المقرر أن تستأنف البورصة المصرية العمل يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022.

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