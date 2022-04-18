البترول: توصيل الغاز الطبيعي إلى 86 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"



كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم حالياً توصيل 86 قرية بالغاز الطبيعي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى 180 قرية جاري حالياً مد شبكات الغاز الرئيسية بها لخدمة حوالي 476 ألف عميل، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأضاف الملا أن هناك 1185 قرية مدرجة ضمن خطة الصرف الصحي الحكومي سيتم مد شبكات الغاز إليها بعد الانتهاء الكامل من أعمال مد خدمات الصرف الصحي، كما تم مد حوالى 7224 كيلومترا شبكات جديدة خلال الشهور التسعة الماضية من العام المالي الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير البترول لبحث الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في ضوء التحديات الحالية وتأثيرها، ووضع الحلول اللازمة لمواجهة هذه التحديات لاستمرار تنفيذ المشروع وفقاً للبرامج الزمنية الموضوعة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق في المشروع من حيث معدلات التوصيل بالنسبة للمشروع ومن خلال مبادرة حياة كريمة، أو تركيب عدادات الغاز مسبقة الدفع والتي تجاوز عددها مليون عداد حتى الآن.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بالرغم من التحديات التي يتم التعامل معها من خلال التعاون والتنسيق المستمر، سواء على مستوى شركات التوصيل أو على مستوى التعاون مع جهات الدولة.

وشهد الاجتماع توضيح مدى تضافر جهود العاملين بالمشروع في تحقيق الخطة، وكذلك تنفيذ تكليفات مبادرة حياة كريمة، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والتوسع في مد شبكات الغاز.

وأكد الملا أن المشروع الحضاري لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل يحقق أهدافه القومية في توفير وقود حضاري مستدام في المنازل لتخفيف أعباء توفير أسطوانات البوتاجاز عن كاهل الموازنة العامة للدولة والمواطنين.

ضم الاجتماع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، ونوابه للتخطيط والمالية، ومساعد نائب التخطيط لشئون توصيل الغاز، ورؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.