صعود جديد.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 8 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، مع ارتفاع المعدن عالميا.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع 3 جنيهات خلال تعاملات أمس الأحد.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 683 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 879 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1025 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1171 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع إلى نحو 1989 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.58%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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