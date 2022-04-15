رغم زيادة البنزين.. الحكومة تثبت سعر السولار للمرة الـ 11 على التوالي

كتبت – شيماء حفظي:

أبقت الحكومة على سعر السولار دون تغيير، للمرة الـ 11 على التوالي، في قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اليوم الجمعة، رغم زيادة البنزين.

وفي الاجتماعات المتتالية في أكتوبر 2019، يناير 2020، أبريل 2020، يوليو 2020، أكتوبر 2020، يناير 2021، أبريل 2021، يوليو 2021، أكتوبر 2021، وفبراير 2022، وأبريل 2022 ظلت أسعار السولار دون تغيير عند 6.75 جنيه للتر.

الأسعار الجديدة للبنزين

بنزين 80 بسعر 7.5 جنيه بدلا من 7.25 جنيه للتر

بنزين 92 بسعر 8.75 جنيه للتر بدلا من 8.50 جنيه للتر

بنزين 95 بسعر 9.75 جنيه للتر بدلا من 9.50 جنيه للتر

السولار 6.75 جنيه للتر دون تغيير