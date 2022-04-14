كيف تحرك سعر الذهب اليوم الخميس بمصر خلال التعاملات؟

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، على الرغم هبوط المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيهًا حتى منتصف التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى في التعاملات المسائية، لتصبح قيمة الهبوط في الجرام اليوم 12 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 675 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 868 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1013 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1158 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 8104 جنيهات، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1971 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.30%، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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