يصل إلى 1000 جنيه.. مواد البناء: تراجع أسعار الحديد ببعض المصانع

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار حديد التسليح بالمصانع الاستثماري تراجعت بين 500 وألف جنيه، خلال الأيام الماضية بالأسواق.

وأضاف الزيني، أن المصانع المتكاملة والدرفلة أبقت على أسعارها بالأسواق دون تغيير عن بداية الشهر الجاري.

وأرجع الزيني تراجع الأسعار في المصانع الاستثماري إلى ضعف الطلب على شراء الحديد خلال الفترة الحالية.

ووفقا لقول الزيني، فإن متوسط سعر طن حديد التسليح في المصانع الاستثماري يتراوح بين 19 ألف جنيه و19500 جنيه، تسليم أرض المصنع.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن متوسط سعر طن الحديد بالأسواق يتراوح بين 20500 جنيه و21 ألف جنيه.

وكانت شركات الحديد أعلنت أسعارها لشهر أبريل الجاري بزيادة في الطن تتراوح بين 3 و4 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، بحسب الشركة، وفقا لقول الزيني في وقت سابق.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.