تراجع أسعار الحديد والأسمنت والخشب في السوق المحلي اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت والخشب بالسوق المحلي اليوم الخميس، مقارنة بمستوها أمس.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً موسعاً أمس مع عدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والأسمنت، بحضور وزيري الاسكان والتجارة والصناعة، لمناقشة أوضاع الصناعة، تزامنا مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء.

وبحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء، أكد مدبولي، خلال الاجتماع، أن هذا التوقيت يتطلب ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت، حتى يحدث التوازن المطلوب، ولا تتأثر المشروعات التي يتم تنفيذها، وحتى أيضا لا يتأثر هذان القطاعان المهمان في الصناعة، "فنحن ندرك جميعاً أن هناك أزمة عالمية، ولكن يجب أن نتحملها معاً".

أسعار مواد البناء محليًا

سعر الحديد الاستثماري للطن: 19316 جنيهًا، بتراجع 278 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 19984 جنيهًا، بتراجع 1553 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1589 جنيهًا، بتراجع 111 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض للطن: 2829 جنيهًا، بتراجع 71 جنيهًا.

سعر الخشب الزان للطن: 10961 جنيهًا، بتراجع 3401 جنيه.

سعر الخشب الأبيض للطن: 6752 جنيهًا، بتراجع 2588 جنيهًا.